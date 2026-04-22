Federico Cinà si è qualificato per il tabellone principale dell’ATP Masters 1000 di Madrid, superando le sfide preliminari. Ora si prepara a incontrare il tennista danese Møller, con l’obiettivo di affrontare il prossimo avversario, Sinner. La competizione prosegue con il giocatore italiano pronto a confrontarsi con i primi turni del torneo.

Il percorso di Federico Cinà nel tabellone principale dell’ATP Masters 1000 di Madrid ha preso una direzione precisa dopo la conclusione delle sfide preliminari. L’azzurro, che ha ottenuto un accesso diretto alla competizione grazie a una wild card, dovrà misurarsi nel primo turno contro il danese Elmer Møller. L’ostacolo danese e il percorso nelle qualificazioni. La sfida per il giovane talento italiano si presterà contro un avversario che arriva dal torneo di qualificazione con un ottimo slancio competitivo. Il ventiduenne Elmer Møller, attualmente posizionato al numero 169 del ranking ATP, ha dimostrato solidità nel doppio set necessari per superare i due turni precedenti del tabellone cadetto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madrid, Federico Cinà sfida il danese Møller: l’obiettivo è Sinner

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