Il prossimo avversario di Sinner a Madrid sarà un tennista danese nato nel 2003. È coetaneo e amico di un altro giocatore di nazionalità danese, già noto nel circuito. Questo atleta ha un rovescio che ha attirato l’attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Affronta il numero uno del mondo nel torneo spagnolo, rappresentando il suo prossimo impegno ufficiale in questa fase della stagione.

A Casper Ruud un giorno chiedono un’opinione sul numero 3 di Scandinavia, Elmer Moller, che si è appena qualificato da lucky loser al Roland Garros. Il ragazzo di Aarhus, classe 2003, è alla prima partecipazione in uno Slam, e così Ruud opta per la via della sincerità: “Ammetto di non aver visto moltissimo di lui. Ma una cosa mi ha lasciato di stucco: mi sono imbattuto nella sua compilation di rovesci, e devo dire che è pazzesco. Magari ce l’avessi io.”. Nel curriculum del prossimo avversario di Sinner a Madrid c’è una signora investitura. Il rovescio bimane del danese miete consensi con discreta velocità, nel corso degli anni. Se ne...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi è Moller, il prossimo avversario di Sinner: danese, classe 2003, e un rovescio che impressiona

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