Domenica, la partita tra Jannik Sinner e Moller sarà trasmessa in chiaro su TV8, scelta fatta da Sky per permettere a più spettatori di seguire l’incontro. Dopo un esordio più difficile del previsto contro Benjamin Bonzi, Sinner si prepara a scendere in campo. La sfida si svolgerà nel contesto di un torneo ATP, con la partita che sarà visibile sui canali di Sky e in differita su TV8.

Dopo un esordio più sofferto del previsto contro il francese Benjamin Bonzi, Jannik Sinner affronterà Elmer Moller al terzo turno del Masters 1000 di Madrid: il numero 1 del mondo se la dovrà vedere contro un qualificato, capace di eliminare Federico Cinà e il canadese Gabriel Diallo nel tabellone principale. Il tennista italiano partirà con tutti i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attento alla grinta del promettente danese, dato in ottima forma fisica. Il fuoriclasse altoatesino calcherà la terra rossa della capitale spagnola nella giornata di domenica 26 aprile: sarà il terzo incontro a partire dalle ore 11.00 e non prima delle ore 16.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Moller si vedrà su TV8? La scelta in chiaro di Sky per la domenica

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