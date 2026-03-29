Sinner-Lehecka si vedrà in chiaro su TV8 oggi? La scelta definitiva di Sky

Oggi alle 21:00 si disputa la finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Jirí Lehecka. La partita non sarà trasmessa in chiaro e quindi non visibile su TV8. La scelta di Sky di trasmettere l’evento in esclusiva limita la visibilità diretta senza abbonamento.

Oggi, alle 21:00 italiane, la finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Ji?í Lehe?ka non sarà visibile in chiaro. Per capire il perché, bisogna considerare le recenti novità sulla trasmissione degli eventi sportivi. Il decreto dell’8 ottobre 2025, entrato in vigore il 20 novembre e firmato dal MIMIT, ha aggiornato l’elenco degli eventi di “particolare rilevanza sociale”, imponendo in futuro la loro trasmissione anche su canali gratuiti. Tra questi rientrano numerosi tornei di tennis, soprattutto semifinali e finali con atleti italiani: Slam, Masters 1000, ATP e WTA Finals, Internazionali d’Italia, Coppa Davis e altre competizioni. Questa scelta riflette la crescente popolarità del tennis in Italia, trainata dai risultati di Sinner e del movimento azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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