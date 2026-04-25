Sinner commenta il ritiro di Alcaraz dagli Open di Francia | Mi dispiace per lui

Il tennista spagnolo ha annunciato il suo ritiro dal torneo di Roland Garros 2026. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda la partecipazione alla competizione in corso. Un altro giocatore italiano ha commentato la notizia, esprimendo dispiacere per l’assenza del rivale. Alcaraz, numero uno al mondo, aveva già rinunciato a diverse tappe della stagione a causa di problemi fisici.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Carlos Alcaraz ha confermato la sua rinuncia a partecipare al Roland Garros 2026. La notizia è stata resa nota durante il match di primo turno tra Jannik Sinner e Benjamin Bonzi a Madrid, generando tanto stupore quanto tristezza tra i tifosi di tennis. Alcaraz, attuale campione in carica del torneo parigino, ha dovuto prendere questa difficile decisione a causa di problemi fisici. Sinner, dopo il suo successo in tre set su Bonzi, ha condiviso le sue reazioni con i media spagnoli, esprimendo rammarico per l’assenza di Alcaraz.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Sinner commenta il ritiro di Alcaraz dagli Open di Francia: “Mi dispiace per lui”. Notizie correlate Leggi anche: Carlos Alcaraz spiega il ritiro dall’Open di Barcellona a causa di un infortunio. Alcaraz sportivo dell’anno 2025, ma Roland Garros per lui è in forse. Sinner: “Mi auguro di vederlo presto in campo”Madrid , 20 aprile 2026 - Carlos Alcaraz è stato incoronato sportivo dell'anno del 2025 ai Laureus World Sports Awards di Madrid. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Alcaraz salta Madrid: Molto dispiaciuto. Sinner a Roma da numero uno; Sinner commenta il ritiro di Alcaraz dagli Open di Francia: Mi dispiace per lui.; Carlos Alcaraz salta il Roland Garros? | Non rischio la carriera: una grande rinuncia che porta. Sinner commenta il ritiro di Alcaraz dagli Open di Francia: Mi dispiace per lui.Alcaraz, attuale campione in carica del torneo parigino, ha dovuto prendere questa difficile decisione a causa di problemi fisici. Sinner, dopo il suo successo in tre set su Bonzi, ha condiviso le sue ... napolipiu.com Fino a quando Sinner è sicuramente numero 1 dopo il ritiro di Alcaraz a BarcellonaLo scenario e i numeri dopo il ritiro del tennista spagnolo prima degli ottavi del torneo Atp di Barcellona ... msn.com Venerdì Alcaraz ha scritto su X che non parteciperò agli Open d'Italia e a quelli di Francia, dove ha vinto l'anno scorso. Strada spianata per Jannik Sinner, che ha già riconquistato la posizione di numero 1 del ranking sfruttando l'infortunio dello spagnolo #Euro - facebook.com facebook