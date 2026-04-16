Carlos Alcaraz ha annunciato il ritiro dall’Open di Barcellona a causa di un infortunio. La decisione è stata comunicata attraverso i canali ufficiali del giocatore, che ha spiegato di aver dovuto fermarsi per motivi di salute. La notizia ha suscitato attenzione tra appassionati e addetti ai lavori, considerando la posizione di Alcaraz nel circuito. La sua assenza rappresenta un’assenza significativa nel torneo in corso.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Carlos Alcaraz ha ufficialmente annunciato il suo ritiro dall’Open di Barcellona, una decisione inaspettata per i suoi fan e per gli appassionati di tennis in tutto il mondo. Il giovane talento spagnolo ha scelto di non partecipare alla competizione dopo aver avvertito un certo fastidio al polso durante il suo incontro di apertura contro Otto Virtanen. Durante il primo set, con il punteggio di 5-4 a favore, Alcaraz ha richiesto l’intervento del fisioterapista, il quale ha provveduto a fasciargli il polso destro. La situazione ha destato preoccupazione nel team del tennista, portandolo a rinunciare al proseguimento del torneo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Carlos Alcaraz spiega il ritiro dall’Open di Barcellona a causa di un infortunio.

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