Domenica 26 aprile, al torneo Masters 1000 di Madrid, Jannik Sinner affronterà Elmer Møller nel terzo turno. Møller è entrato in gara grazie al ritiro del canadese Gabriel Diallo, che aveva superato il primo turno. La partita vedrà i due giocatori confrontarsi su campi in terra battuta, con Sinner che cerca di avanzare ulteriormente nel torneo.

? Cosa sapere Jannik Sinner affronta Elmer Møller domenica 26 aprile al Masters 1000 di Madrid.. Il danese accede al terzo turno dopo il ritiro del canadese Gabriel Diallo.. Domenica 26 aprile, Jannik Sinner affronta il danese Elmer Møller nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid, in una sfida che vede l’azzurro confrontarsi con un avversario arrivato al tabellone grazie al ritiro di Gabriel Diallo. La geometria del torneo spagnolo ha già prodotto la prima deviazione del percorso: il canadese Diallo, inserito nel seeding come numero 32, ha dovuto abbandonare la competizione mentre la partita era ferma sul 7-5 3-3 del secondo set. Questo passaggio ha consegnato il campo a Møller, un giocatore che ha combattuto le qualificazioni e che ora si ritrova pronto a testare la tenuta del pusterese sulla terra rossa della Caja Magica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner a Madrid: sfida tra precisione e velocità contro Møller

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