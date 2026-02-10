Biathlon | come i campioni allenano velocità e precisione tra sci di fondo e tiro a segno

Questa mattina, gli atleti di biathlon si sono allenati tra sci di fondo e tiro a segno, cercando di migliorare velocità e precisione. Le parole dei campioni aiutano a capire meglio i passaggi più importanti della gara e possono fare la differenza tra vittoria e sconfitta. I loro allenamenti sono intensi e mirano a rafforzare ogni dettaglio, perché in questa disciplina ogni secondo conta.

