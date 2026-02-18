L’ex sindaco Lorenzo Falchi ha espresso pubblicamente il suo sostegno a Damiano Sforzi, causando divisioni nella coalizione di maggioranza. La sua dichiarazione, accompagnata da auguri a Eugenio Giani, ha suscitato malumori nel Pd locale e ha acceso tensioni anche con Ecolò, che chiede di aprire le primarie per scegliere il candidato sindaco. Stefano Martella di Ecolò e l’assessore Beatrice Corsi si sono già mossi per chiedere un processo di selezione più trasparente.

I ‘mal di pancia’ all’interno della coalizione di maggioranza crescono. Il sostegno, sia pure a titolo personale, espresso ieri su queste pagine dall’ex sindaco Lorenzo Falchi per la candidatura di Damiano Sforzi di "Per Sesto" e gli auguri all’assessore del presidente della Regione Eugenio Giani non saranno piaciuti al Pd locale e, sicuramente, hanno irritato un’altra forza di maggioranza, Ecolò, rappresentata in consiglio comunale da Stefano Martella e in giunta dall’assessore Beatrice Corsi. In un post su Facebook Ecolò, infatti, si toglie diversi sassolini dalle scarpe: "Ci sarà qualcuno tanto matto – si legge - da proporre una candidatura diversa alle primarie di coalizione dopo che il presidente della Regione e l’ex sindaco, rispettivamente Pd e Sinistra Italiana, hanno incoronato Damiano Sforzi? Lo ammettiamo, abbiamo qualche perplessità riguardo al fatto che due rappresentanti istituzionali di primo piano della politica locale non abbiano atteso lo svolgimento del percorso democratico che i loro partiti stanno faticosamente portando avanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sforzi divide la coalizione. Ecolò vuole le primarie

