Sinfonia di Speranza | Una Voce per Gaza il concerto a Rubano

In programma domenica 26 aprile alle ore 20.30,.Il programma della serata all'Auditorium dell'AssuntaL'evento coordinato dal dottor Salim El Maoued vedrà alternarsi sul palco diversi artisti per un viaggio emozionale tra musica, danza.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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