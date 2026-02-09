La sinfonia perduta di Mozart martedì 10 febbraio il concerto alla Goldonetta
Martedì 10 febbraio alle 6 di sera, all’auditorium Goldonetta, l’Orchestra Goldoni “Massimo de Bernart” ripropone un concerto dedicato a Mozart. Sul palco, un repertorio raro e raffinato del compositore salisburghese, che torna a emozionare il pubblico dopo i successi delle ultime esecuzioni. L’appuntamento promette di far rivivere le note di un Mozart meno conosciuto, in un’atmosfera elegante e coinvolgente.
