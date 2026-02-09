La sinfonia perduta di Mozart martedì 10 febbraio il concerto alla Goldonetta

Martedì 10 febbraio alle 6 di sera, all’auditorium Goldonetta, l’Orchestra Goldoni “Massimo de Bernart” ripropone un concerto dedicato a Mozart. Sul palco, un repertorio raro e raffinato del compositore salisburghese, che torna a emozionare il pubblico dopo i successi delle ultime esecuzioni. L’appuntamento promette di far rivivere le note di un Mozart meno conosciuto, in un’atmosfera elegante e coinvolgente.

Un Mozart raro e raffinato per i Concerti da camera dell'Orchestra Goldoni “Massimo de Bernart”: martedì 10 febbraio, alle 18 in Goldonetta, la musica del geniale compositore salisburghese tornerà nuovamente ad animare l'elegante ridotto del Goldoni con “Mozart ConcertTwo”, dopo gli applauditi.🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

