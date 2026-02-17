Gaza vive sul palco una storia di perdita e di speranza
Gaza vive una crisi umanitaria grave, e questa realtà spinge oltre l’arte. Quando più di quindici associazioni locali si uniscono per mettere in scena uno spettacolo, dimostrano che il problema richiede attenzione immediata. La scelta di rappresentare la loro storia sul palco diventa un modo concreto per attirare l’attenzione sulla sofferenza quotidiana della popolazione.
Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Quando più di quindici realtà locali si mettono insieme per portare una rappresentazione su un palco, significa che c’è una certa urgenza non solo artistica. È il caso di Gaza vive, spettacolo di e con Beppe Casales, che sarà in scena sabato 21 febbraio alle 19 all’auditorium Spazio Venezia in via Stuparich 8, a Udine. L'opera segue la vicenda di una famiglia di Gaza, prima e dopo il 7 ottobre 2023: dalla semplicità di una giornata al mare all’orrore delle bombe e della fame.🔗 Leggi su Udinetoday.it
’Dedicato’ sul palco del Dialma: "Una storia di malattia e amicizia"
“Dedicato”, scritto da Ermelinda Nasuto e Francesco Alberici, è una produzione che affronta temi di malattia e amicizia.
“Oltre le Ferite” : Testimonianze di donne, violenza, rinascita e speranza sul palco di PalermoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dalla Striscia di Gaza all’Emilia-Romagna; 'Gaza vive', spettacolo a teatro sulla vicenda di una famiglia; Come gli anziani palestinesi di Gaza mantengono viva la speranza e la resilienza; È di Gaza, Israele nega le cure a un bambino di 5 anni malato di tumore.
Rimas vive a Gaza. E' una studentessa modello. Ha ottenuto la pre-immatricolazione all’Università di Genova. Un sogno che oggi sembra a un passo… e allo stesso tempo lontanissimo. Non sta chiedendo soldi. Sta chiedendo aiuto per capire come affrontare facebook
'Gaza vive', spettacolo a teatro sulla vicenda di una famiglia. Beppe Casales in scena domenica 15 febbraio a Falconara Marittima #ANSA x.com