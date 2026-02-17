Gaza vive sul palco una storia di perdita e di speranza

Gaza vive una crisi umanitaria grave, e questa realtà spinge oltre l’arte. Quando più di quindici associazioni locali si uniscono per mettere in scena uno spettacolo, dimostrano che il problema richiede attenzione immediata. La scelta di rappresentare la loro storia sul palco diventa un modo concreto per attirare l’attenzione sulla sofferenza quotidiana della popolazione.

Quando più di quindici realtà locali si mettono insieme per portare una rappresentazione su un palco, significa che c'è una certa urgenza non solo artistica. È il caso di Gaza vive, spettacolo di e con Beppe Casales, che sarà in scena sabato 21 febbraio alle 19 all'auditorium Spazio Venezia in via Stuparich 8, a Udine. L'opera segue la vicenda di una famiglia di Gaza, prima e dopo il 7 ottobre 2023: dalla semplicità di una giornata al mare all'orrore delle bombe e della fame.

“Dedicato”, scritto da Ermelinda Nasuto e Francesco Alberici, è una produzione che affronta temi di malattia e amicizia.

