Lo scorso 24 aprile a Simaxis, un passante ha salvato un riccio rimasto intrappolato in un pozzetto aperto. L’episodio ha portato alla luce la mancanza di coperture sui marciapiedi, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dei pedoni che attraversano la zona. La scoperta ha attirato l’attenzione sulla condizione delle infrastrutture cittadine e sulla necessità di interventi per evitare futuri incidenti.

? Cosa sapere Un riccio viene salvato da un passante in un pozzetto aperto a Simaxis il 24 aprile.. Il cittadino denuncia la mancanza di coperture nei marciapiedi per la sicurezza dei pedoni.. Un pozzetto aperto nel centro abitato di Simaxis ha rischiato di diventare una trappola mortale per un riccio, salvato venerdì 24 aprile 2026 grazie all’intervento tempestivo di un passante. L’accaduto è avvenuto in un marciapiede del paese, dove l’animale era finito accidentalmente incastrato nella cavità. Un cittadino che transitava casualmente nella zona si è accorto della presenza del piccolo mammifero intrappolato. Dopo essersi fermato per accertarsi che il riccio fosse ancora in vita, l’uomo ha proceduto con cautela al recupero, riuscendo a metterlo in sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Simaxis, un riccio salvato in un pozzetto: allarme per i pedoni

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