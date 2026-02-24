Alessandro Pozzetto a Gaia Terra con il suo concerto meditativo

Alessandro Pozzetto ha portato il suo concerto meditativo a Gaia Terra, un ecovillaggio di Flambruzzo di Rivignano Teor, dove si impegnano nella crescita personale e nella sostenibilità. La scelta di questa location deriva dall’obiettivo di creare un’esperienza più profonda e condivisa con la natura. Durante l’evento, i partecipanti hanno ascoltato musica pensata per favorire il relax e la riflessione. La serata ha attirato un pubblico interessato a pratiche di benessere e consapevolezza.

Gaia Terra è un ecovillaggio e comunità intenzionale resiliente verso la crescita personale, la sostenibilità economica, sociale e ambientale, fattoria didattica e agriturismo, a Flambruzzo di Rivignano Teor. Sabato 28, dalle 17.00 alle 19.00, si terrà il Concerto Meditativo di Alessandro Pozzetto. Sarà un' esperienza sonora immersiva (Sound Healing). Le persone verranno accompagnate in un viaggio sonoro durante il quale si vivrà in uno stato di rilassamento per poi viaggiare in “ambientazioni” diverse dove ci si potrà abbandonare al suono e ai suoi benefici. Campane tibetane, tamburo sciamanico, didgeridoo, flauto, sonagli, saranno alcuni degli strumenti protagonisti del percorso, legati, l' uno all'altro, dalla voce. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Concerto meditativo con campane tibetaneUn concerto meditativo con campane tibetane offre un momento di relax e riequilibrio interiore. Gnut e Alessandro D’Alessandro in concerto allo Spazio Lomellini con “Dduje paravise”#Gnut-Alessandro-D’Alessandro || Venerdì sera, allo Spazio Lomellini di Genova, Gnut e Alessandro D’Alessandro salgono sul palco con il loro progetto “Dduje paravise”.