L’istituto di ricerca Tecnè ha iniziato giovedì 16 aprile una rilevazione d’opinione nella città di Venezia, in vista delle elezioni amministrative che si terranno tra il 24 e il 25 maggio. La rilevazione coinvolge sette candidati e mira a raccogliere dati sull’orientamento degli elettori. La campagna elettorale è in corso e le urne sono previste tra circa un mese.

L’istituto di ricerca Tecnè ha avviato questo giovedì 16 aprile una rilevazione d’opinione volta a tracciare il termometro elettorale della città di Venezia, in vista delle consultazioni amministrative previste per domenica 24 e lunedì 25 maggio. Attraverso un mix metodologico che integra interviste telefoniche e questionari via web, la ricerca mira a delineare le preferenze dei cittadini tra i sette candidati pronti alla sfida per la guida del comune: Simone Venturini, Andrea Martella, Giovanni Andrea Martini, Pierangelo Del Zotto, Michele Boldrin, Claudio Vernier e Roberto Agirmo. Qualora fosse necessario un secondo turno, le urne tornerebbero aperte domenica 7 e lunedì 8 giugno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia, sondaggio elettorale: i 7 candidati e le sfide del voto

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