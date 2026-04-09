Elezioni Ungheria 2026 nei sondaggi è sfida tra Orbán e Magyar | date candidati e come funziona il voto
Domenica 12 aprile gli elettori ungheresi si recheranno alle urne per le elezioni legislative, un appuntamento che potrebbe rappresentare un momento decisivo dopo sedici anni di governo da parte di Viktor Orbán. Nei sondaggi si vede una sfida tra il premier uscente e il principale avversario, un candidato di opposizione. La consultazione coinvolge varie forze politiche e si svolge secondo le modalità previste dalla legge elettorale ungherese.
Domenica 12 aprile gli elettori ungheresi sono chiamati alle urne per le elezioni legislative, in un passaggio che potrebbe segnare una svolta storica dopo sedici anni di governo di Viktor Orbán. I sondaggi indicano un vantaggio del suo sfidante Péter Magyar, rendendo il voto cruciale anche per gli equilibri europei. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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