A Roma l’eccellenza della chirurgia plastica XIII Congresso nazionale Aicpe dal 10 al 12 aprile
A Roma si tiene la tredicesima edizione del Congresso nazionale dell'Associazione italiana di Chirurgia plastica estetica (Aicpe), che si svolge dall'10 al 12 aprile presso l’Ergife Palace Hotel. L’evento riunisce specialisti del settore e rappresenta un momento di confronto tra professionisti della chirurgia plastica. La manifestazione si concentra sull’aggiornamento e sulle innovazioni nel campo della chirurgia estetica, coinvolgendo esperti provenienti da diverse regioni.
(Adnkronos) – A Roma l'eccellenza della chirurgia plastica. Da domani l'Associazione italiana di Chirurgia plastica estetica (Aicpe), apre la tredicesima edizione del suo congresso nazionale all’Ergife Palace Hotel. L'evento, 10-12 aprile, è interamente dedicato allo scambio scientifico, rappresenta l’appuntamento più importante dell’anno per gli oltre 600 soci dell'Associazione. "Il nostro congresso nazionale rappresenta il cuore pulsante della missione di Aicpe: la formazione d'eccellenza – afferma Roberto Bracaglia, presidente Aicpe -In un settore in costante evoluzione come la chirurgia plastica estetica, l'aggiornamento continuo dei soci non è solo un'opportunità di crescita professionale, ma un dovere etico. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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