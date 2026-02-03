Cacciatori crivellati di colpi a Messina indagato l' uomo che era con loro nei boschi

A Messina, tre cacciatori sono stati feriti a colpi di arma da fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo che era con loro nei boschi avrebbe aperto il fuoco all’improvviso, colpendo la vittima più giovane. La polizia sta cercando di capire cosa sia successo davvero, ascoltando testimoni e cercando eventuali testimoni oculari. Le condizioni dei feriti non sono ancora chiare, ma si parla di un episodio scaturito da una lite tra cacciatori.

È stato iscritto nel registro degli indagati l'uomo che, nel pomeriggio del 28 gennaio, era uscito per una battuta di caccia a Montagnareale (Messina) con i fratelli Davis e Giuseppe Pino e con l'anziano Antonio Gatani, trovati tutti e tre morti crivellati da colpi di fucile. E secondo le prime informazioni che filtrano il "quarto uomo" - così è stato definito - potrebbe non essere l'unico., Al momento non è ancora noto il reato contestato all'uomo nell'ambito delle indagini per il triplice omicidio. Al sospettato sono state sequestrate tutte le armi in suo possesso, che saranno affidate al Ris di Messina perché le analizzino e confrontino i proiettili con quelli trovati nei cadaveri delle vittime. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Questa mattina a Montagnareale, nel Messinese, sono stati trovati i corpi di tre uomini uccisi con diversi colpi di pistola.

A San Pier Niceto, i residenti sono sotto shock.

