Sicurezza il decreto è legge

Il decreto sulla sicurezza è diventato legge dopo un procedimento che ha coinvolto numerosi passaggi parlamentari. Il numero totale di emendamenti approvati durante il dibattito ha superato le duemiladuecentottantatré unità. La procedura ha richiesto diverse settimane di discussioni e votazioni, culminate con l’approvazione finale in parlamento. La legge entrerà in vigore a breve, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Duemiladuecentottantatré. Un numero così irrisorio da rendere surreale lo psicodramma di questi giorni. Tanti sono i migranti che sceglieranno di rimpatriare volontariamente secondo il governo nel prossimo triennio, e altrettanti coloro che li assisteranno incassando il bonus di 615 euro. Per questa manciata di pratiche, la maggioranza ha sfiorato il collasso, ceduto a una crisi di nervi generalizzata e spinto il braccio di ferro col Quirinale ai minimi storici. Ora la toppa c’è, con tanto di firma presidenziale. Quanto al buco — pardon, il decreto sicurezza da cui è scaturito il caos — è diventato definitivamente legge a Montecitorio ieri alle 12.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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È successo di nuovo: il nuovo Dl sicurezza è legge

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