Dl Sicurezza | Mattarella promulga la legge ed emana il decreto correttivo Meloni Altro

Il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge di conversione del decreto-legge approvato il 24 febbraio 2026, relativo a misure di sicurezza. Contestualmente, sono stati emanati anche i decreti correttivi necessari per integrare il testo approvato dal Parlamento. La legge, che diventerà ufficiale, riguarda norme in materia di sicurezza e ordini pubblici. La firma del Capo dello Stato arriva in seguito all’approvazione definitiva da parte delle Camere.

AGI - Il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, contenente disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, ed ha contestualmente emanato il decreto-legge correttivo che modifica alcune parti del provvedimento. Entrambi i testi entreranno in vigore lo stesso giorno. Lo comunica una nota ufficiale del Quirinale. La promulgazione arriva poche ore dopo il via libera definitivo della Camera, che ha approvato il decreto Sicurezza con 162 voti favorevoli, 102 contrari e un astenuto, completando l’iter parlamentare. Meloni: “Legalità non negoziabile”. Da Cipro, al termine...🔗 Leggi su Agi.it

Notizie correlate

Mattarella promulga dl sicurezza ed emana il decreto correttivoSono stati sottoposti in data odierna al Presidente della Repubblica la legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2026, n.

Dl Sicurezza, dopo lo stop di Mattarella il governo fa un decreto correttivo. L’attacco della Lega al Quirinaledi Liana Milella e Giacomo Salvini Sono passate da poco le 22 e 30 quando dal Tesoro arriva una telefonata al sottosegretario leghista Nicola...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Mattarella promulga dl sicurezza ed emana il decreto correttivo; Sport, bonus e coltelli: non solo Sicurezza, 4 anni di leggi horror della destra respinte o subito ritirate; Presidio contro il convegno sulla remigrazione alla vigilia del 25 aprile a Napoli; Borsa: Milano chiude a +0,26%, balzo di Stm del 14%.

Mattarella promulga il dl sicurezza ed emana anche il decreto correttivoRoma, 24 apr. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge di conversione del decreto sicurezza e successivamente emanato il dl correttivo. I due provvedimenti ... askanews.it

Mattarella promulga il dl sicurezza, non cancella la norma dei rimpatri. Ecco gli altri puntiIl nuovo pacchetto di norme ha lo scopo di rafforzare la sicurezza nelle città, contrastare la criminalità inclusa quella giovanile e supportare le forze dell'ordine ... corrierenazionale.it

L'obiettivo, fa sapere l'azienda, è quello di rafforzare le condizioni di sicurezza a bordo dei mezzi, Da maggio vigilanti armati sui bus Ari Campania: - facebook.com facebook

Cuperlo cita Cetto La Qualunque alla Camera per attaccare il Decreto Sicurezza x.com