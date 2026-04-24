Decreto sicurezza con 162 voti favorevoli è legge

Da 361magazine.com 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il decreto sicurezza è stato approvato definitivamente dal Parlamento con 162 voti favorevoli ed è ora legge. Dopo aver superato le diverse fasi di discussione e approvazione, il testo è stato convertito in legge senza ulteriori modifiche. La sua entrata in vigore segna la conclusione dell’iter legislativo avviato in precedenza. La legge riguarda principalmente questioni legate alla sicurezza e alle modalità di gestione dei servizi di vigilanza.

Il decreto sicurezza ha completato il suo iter parlamentare ed è stato definitivamente trasformato in legge. La Camera dei Deputati ha dato il via libera con 162 voti favorevoli, 102 contrari e un’astensione. L’approvazione è arrivata dopo il voto di fiducia e una lunga sessione di lavori durata due giorni, conclusasi in mattinata. Durante la seduta erano presenti tra i banchi del governo il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il vicepremier Matteo Salvini. Nel frattempo, il Consiglio dei ministri ha tenuto una riunione molto breve, al termine della quale è stato approvato un nuovo decreto legge contenente misure urgenti sui rimpatri volontari assistiti.🔗 Leggi su 361magazine.com

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La Camera approva il Dl Sicurezza con 162 sì

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