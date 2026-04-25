Sicurezza e svalutazione | il monito del comandante a Modena

Durante un incontro a Modena, il comandante Claudio Rimondi ha affrontato i temi della sicurezza e della svalutazione immobiliare, offrendo dettagli sui problemi attuali e sulle sfide che le forze dell’ordine devono affrontare in città. L’evento ha visto la partecipazione di cittadini e professionisti del settore immobiliare, interessati a capire le dinamiche che influenzano la sicurezza pubblica e il mercato immobiliare locale.

? Cosa sapere Il comandante Claudio Rimondi discute sicurezza e svalutazione immobiliare a un incontro a Modena.. Il declino del controllo territoriale a Ferrara ha causato immobili a 9mila euro.. Giovedì sera, circa settanta cittadini si sono riuniti per discutere della sicurezza pubblica attraverso il confronto intitolato C’è ancora speranza? Il modello Ferrara, durante un incontro organizzato da Mattia Meschieri, fondatore di Modena Merita di Più. L’appuntamento ha la partecipazione di Claudio Rimondi, comandante del corpo di polizia locale Terre Estensi di Ferrara, che ha portato la sua esperienza professionale a Modena per offrire una prospettiva diversa sulla gestione dell’ordine pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicurezza e svalutazione: il monito del comandante a Modena Notizie correlate Il Comandante Generale dell'Arma in visita a Modena, plauso per il presidio del territorioQuesta mattina il Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena ha ricevuto una visita istituzionale di altissimo profilo. Leggi anche: Ambiente e sicurezza, a Cassino arriva il comandante più giovane del Lazio Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Le azioni Tesla nervose prima dei risultati del 1° trimestre: cosa aspettarsi?; Chi paga lo scudo anti-blackout dell’Italia: servono 50 Gigawatt per restare in sicurezza; RC213V-S all’asta: occasione rara o svalutazione reale?; Modello Ferrara, Rimondi: Polizia Locale a piedi e ascolto per conquistare la fiducia dei cittadini. Modello Ferrara, Rimondi: Polizia locale a piedi e ascolto per conquistare la fiducia dei cittadiniAlla fine, dopo le polemiche dei giorni scorsi, il confronto pubblico dedicato al tema sicurezza dal titolo ‘C’è ancora ... msn.com Chi paga lo scudo anti-blackout dell’Italia: servono 50 Gigawatt per restare in sicurezzaLe centrali Ccgt sono il cuscinetto di protezione del sistema elettrico nazionale, ma la loro sostenibilità economica vacilla. Il caso emblematico di Enel che ha dovuto svalutare i suoi impianti per 8 ... milanofinanza.it Fermo restando il divieto di uscire con i pugnali (che da sempre è reato), il Decreto sicurezza approvato ieri dalle Camere in via definitiva riscrive le norme anche sui coltelli inasprendo le pene e ponendo il divieto categorico per i minori #legge #armi #coltelli - facebook.com facebook Si chiude con una doppia firma di Mattarella al decreto sicurezza e al decretino correttivo l’ennesima forzatura emergenziale del governo. A terra restano i cocci della procedura costituzionale. Meloni vince il braccio di ferro con il Colle, che resta in silenzio x.com