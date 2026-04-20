Ambiente e sicurezza a Cassino arriva il comandante più giovane del Lazio
A Cassino è stato assegnato il nuovo comandante del Nucleo Carabinieri Forestale, il maresciallo Nunzia Starace, che ha preso servizio il 18 aprile. È il più giovane a ricoprire questa posizione in tutto il Lazio. Oggi ha incontrato il sindaco in un incontro inizialmente di carattere istituzionale, volto a stabilire una collaborazione tra le due parti.
Nuovo volto al comando del Nucleo Carabinieri Forestale di Cassino. Si tratta del maresciallo Nunzia Starace, che ha assunto l’incarico il 18 aprile e che oggi ha incontrato il sindaco Enzo Salera in un primo momento istituzionale all’insegna della collaborazione.L’arrivo di Starace rappresenta.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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