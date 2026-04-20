Ambiente e sicurezza a Cassino arriva il comandante più giovane del Lazio

A Cassino è stato assegnato il nuovo comandante del Nucleo Carabinieri Forestale, il maresciallo Nunzia Starace, che ha preso servizio il 18 aprile. È il più giovane a ricoprire questa posizione in tutto il Lazio. Oggi ha incontrato il sindaco in un incontro inizialmente di carattere istituzionale, volto a stabilire una collaborazione tra le due parti.