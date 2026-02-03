Pd e Cisint si fronteggiano a Bruxelles | replica di Cisint a confronto con l’attacco del partito

A Bruxelles, il confronto tra Pd e Anna Cisint si fa acceso. Il Partito Democratico critica l’europarlamentare della Lega, sostenendo che sia poco presente in sede. Cisint risponde subito, spiegando di non “scaldare banchi” ma di dedicarsi a difendere il territorio. La discussione si accende su chi e come rappresenti meglio gli interessi locali in Europa.

Il Pd attacca Cisint: “A Bruxelles ci va poco”, la replica: “Non scaldo banchi, difendo il territorio” Martedì 3 febbraio 2026, a Bruxelles, il fronte politico tra il Partito Democratico e Anna Cisint, ex sindaca di Monfalcone, si è fronteggiato su un tema sensibile: la presenza dell’europarlamentare della Lega a Bruxelles. Lucia Giurissa, vicesegretaria del Pd, ha accusato Cisint di non impegnarsi abbastanza nel capitalismo europeo, sottolineando che “ci aspettavamo andasse in Europa indossando con orgoglio la maglietta ‘Io sono Fvg’ e invece i numeri dicono altro”. Secondo Giurissa, l’europarlamentare è più presente a Monfalcone che a Bruxelles, e considera il comportamento “fanalino di coda” rispetto ad altri eletti della Nordest. 🔗 Leggi su Ameve.eu

L’europarlamentare Silvia Sardone Cisint ha presentato un’interrogazione alla Commissione europea per ottenere chiarimenti sui rapporti tra le istituzioni dell’UE e soggetti coinvolti nell’inchiesta Hannoun, che indaga su presunti finanziamenti illeciti a organizzazioni terroristiche.

Questa sera a Trieste, l’europarlamentare Anna Maria Cisint ha preso parola durante l’evento “Come l’Islam vuole conquistarci”.

