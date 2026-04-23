A Treviso, undici cittadini pakistani coinvolti in una protesta sono stati accolti in un hotel grazie a un contributo anonimo. L’imprenditore locale ha pagato il soggiorno per una settimana, garantendo loro una sistemazione temporanea. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione delle emergenze legate ai migranti nella zona. La situazione si è risolta senza ulteriori sviluppi legali o di altra natura.

Dopo due notti passate all’aperto, nei pressi del municipio di Treviso, i migranti senza fissa dimora sgomberati dal parcheggio Dal Negro si erano sistemati sotto i portici della chiesa di Santa Lucia, in centro città. Gli undici cittadini pakistani hanno poi trovato una sistemazione temporanea grazie ad un anonimo benefattore. La svolta è arrivata martedì 21 aprile con la telefonata di un imprenditore ai volontari che in questi giorni hanno affiancato i profughi nella loro protesta, dormendo al loro fianco in strada, insieme a due parroci della città, don Giovanni Kirschner e don Francesco Filiputti. Una soluzione provvisoria ma che, almeno, ha contribuito ad allentare la tensione creatasi intorno alla vicenda, che vede il Comune molto critico.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Protesta migranti a Treviso, imprenditore paga hotel per una settimana

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