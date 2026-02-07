Palermo | Water4Future un master europeo per la gestione sostenibile delle risorse idriche

Questa mattina a Palermo si è tenuto il primo incontro del progetto europeo Water4Future. L’Università della città ha dato il via a un percorso di formazione rivolto a professionisti che vogliono specializzarsi nella gestione sostenibile dell’acqua. L’obiettivo è creare esperti capaci di applicare l’economia circolare e la digitalizzazione ai sistemi idrici, per migliorare l’efficienza e la tutela delle risorse.

L'Università di Palermo ha ospitato il kick-off meeting del progetto europeo Water4Future, un'iniziativa ambiziosa volta a formare professionisti altamente specializzati nella gestione sostenibile delle risorse idriche, nell'economia circolare applicata alle acque e nella digitalizzazione dei sistemi idrici. L'evento, tenutosi nella Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri, segna l'inizio di un percorso formativo internazionale che coinvolgerà sei università europee e che si pone l'obiettivo di affrontare le sfide sempre più pressanti legate alla scarsità idrica e alla necessità di un approccio più efficiente e sostenibile alla gestione di questa risorsa fondamentale.

