La Regione Sicilia ha annunciato incentivi sul bollo auto per il periodo 2026-2028. Le imprese con flotte superiori a dieci vetture potranno usufruire di uno sconto del 25 per cento. L’agevolazione riguarda specificamente le aziende che possiedono veicoli con emissioni pari a zero. La misura mira a favorire l’adozione di veicoli ecologici e sostenibili nel territorio regionale.

? Cosa sapere La Regione Siciliana attiva incentivi sul bollo auto per il triennio 2026-2028.. Sconti del 25 per cento alle imprese con flotte superiori a dieci vetture.. La Regione Siciliana attiva il triennio 2026-2028 di incentivi e agevolazioni sulla tassa automobilistica, introducendo riduzioni del 25 per cento per le imprese con parchi auto superiori a dieci vetture e diverse esenzioni per i veicoli ecologici. Il provvedimento, che ha ricevuto attuazione attraverso il decreto del dirigente generale del dipartimento delle Finanze dell’assessorato dell’Economia, punta a rilanciare l’economia locale attraverso una leva fiscale mirata. Le nuove disposizioni sono già consultabili sul portale istituzionale della Regione tramite appositi modelli per presentare l’istanza presso gli uffici Aci distribuiti su tutto il territorio regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia: sconti sul bollo auto per imprese e zero emissioni

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