Bollo auto più leggero per le imprese la Regione conferma gli incentivi

La Regione ha confermato che gli incentivi e le esenzioni sulla tassa automobilistica per le imprese sono attivi dal primo gennaio 2026 e resteranno validi fino al 2028. La legge di stabilità regionale ha previsto queste misure per agevolare le aziende, e ora i benefici sono pienamente operativi. Le agevolazioni riguardano il bollo auto, che sarà più leggero per le imprese che rispettano i requisiti stabiliti.

Sono pienamente operativi gli incentivi e le esenzioni sulla tassa automobilistica previsti dalla legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028. Si tratta, in particolare, della riduzione del bollo auto del 25 per cento su tutti i veicoli di nuova immatricolazione, rivolta alle imprese.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Da venerdì gli automobilisti potranno rottamare le auto sottoposte a fermo e non pagare più il bolloQuattro milioni di auto fantasma potranno essere radiate e rottamate, e di queste un milione di veicoli “carcassa” potrà andare incontro alla... Finanziamenti alle imprese, la Regione blocca gli avvisi pubblici: poche risorse rispetto agli incentivi richiestiLa Giunta regionale ha approvato una delibera con la quale si sospende la ricezione di nuove istanze a valere su una serie di avvisi pubblici... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Scadenze, costi, esenzioni: ecco come cambia il bollo auto; Yamaha Tricity 155, agilità e sicurezza su tre ruote per sfidare il traffico cittadino. Bollo auto 2026: se rientri in questa fascia non paghi più nullaScopri se rientri nella fascia esente dal bollo auto 2026 e risparmia! Leggi il nostro articolo per tutte le novità e i dettagli utili. socialperiodico.it Bollo auto 2026, cosa cambia per scadenze, date ed esenzioni quest’annoRiforma del bollo auto 2026: le regole per il pagamento unico, i coefficienti basati sui kW e l’elenco aggiornato delle esenzioni regionali ... quifinanza.it Bollo auto 2026: ecco cosa cambia Per le auto immatricolate dal 2026 addio al calendario fisso: la scadenza sarà legata al mese della tua immatricolazione e il pagamento dovrà essere in un'unica soluzione. Niente più rate. Chi può non pagarlo Chi ha un - facebook.com facebook