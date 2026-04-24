Bollo auto al via le riduzioni per le imprese con oltre 10 vetture e le esenzioni per le elettriche

Da oggi sono attivi gli incentivi e le esenzioni sulla tassa automobilistica previste dalla legge di stabilità per il triennio 2026-2028. La Regione ha comunicato che le riduzioni del bollo auto si applicano alle imprese che possiedono più di dieci vetture e alle auto elettriche, che beneficiano di esenzioni complete. Le misure sono ora pienamente operative e applicabili dalle autorità competenti.

La Regione fa sapere che sono pienamente operativi gli incentivi e le esenzioni sulla tassa automobilistica previsti dalla legge di stabilità per il triennio 2026-2028. Si tratta, in particolare, della riduzione del bollo auto del 25 per cento su tutti i veicoli di nuova immatricolazione, rivolta.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Dentro le auto elettriche e ultramoderne. Così nascono i cervelli delle vettureTRA I PROGETTI a più alto contenuto tecnologico su cui Bora sta investendo insieme ai propri clienti spiccano i componenti destinati alle Electrical... Leggi anche: La Ferrari, le auto della Formula 1 e le tute dei piloti: le mostre per gli amanti delle vetture da corsa Altri aggiornamenti Temi più discussi: Progetto 5GBeam, al via la digitalizzazione dell’A22 del Brennero; Bollo auto 2026: tutte le novità sul pagamento; Bollo auto 2026: quando si paga anche se l’auto è ferma; Club ACI Storico: eletti nuovo Consiglio Direttivo e Probiviri. Tassa automobilistica e bollo, via agli incentivi della Regione Siciliana: ecco come funzionanoFoto di myenergi su UnsplashBonus auto elettriche - auto elettrica, foto di repertorio di ... msn.com Verifica bollo auto e moto, come controllare importi e pagamenti?Come si controlla l'avvenuto pagamento di bollo auto e moto? Controllare importi e versamenti è possibile sia online che offline, vediamo come fare. money.it Bollo auto 2026: ecco cosa cambia Per le auto immatricolate dal 2026 addio al calendario fisso: la scadenza sarà legata al mese della tua immatricolazione e il pagamento dovrà essere in un'unica soluzione. Niente più rate. Chi può non pagarlo Chi ha un - facebook.com facebook