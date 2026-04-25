Questa mattina a Roma si è tenuta una manifestazione per l’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Il corteo ha visto la partecipazione di numerosi cittadini che hanno esposto cartelli e slogan, tra cui uno con la scritta “Siamo tutti antifascisti”. La manifestazione si è svolta nel centro della città, con strade chiuse al traffico e presenza delle forze dell’ordine. La giornata ha visto anche interventi di rappresentanti di associazioni e partiti politici.

(Agenzia Vista) Roma, 25 aprile 2026 Si è svolta questa mattina a Roma la manifestazione per l'81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Durante il corteo i manifestanti hanno cantato 'Siamo tutti antifascisti' Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.🔗 Leggi su Iltempo.it

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'Siamo tutti antifascisti', il coro alla corteo per il 25 aprile a Roma

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