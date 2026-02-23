Siamo Avellino riparte la squadra dell’ex sindaco Nargi

Laura Nargi ha deciso di riprendere l’attività politica presentando ufficialmente “Siamo Avellino” sabato 28 febbraio alle ore 11 nella Sala Blu del Carcere Borbonico. La figura dell’ex sindaco ha attirato l’attenzione di molti cittadini, che attendono con interesse il nuovo progetto. La presentazione prevede la partecipazione di diversi rappresentanti locali, pronti a sostenere l’iniziativa. L’evento segna un passo importante nel panorama politico della città.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà presentata ufficialmente sabato 28 febbraio alle ore 11, nella Sala Blu del Carcere Borbonico, l’associazione “Siamo Avellino”, rappresentata dall’ex sindaco di Avellino, Laura Nargi. L’iniziativa si propone come un momento di confronto pubblico e di ascolto, aperto alle associazioni cittadine, ai comitati, alle realtà culturali, sportive, sociali e imprenditoriali del territorio. Si tratta dell’avvio di un percorso civico orientato alla costruzione di una visione condivisa per il futuro della città in vista delle imminenti amministrative. Al centro dell’incontro ci saranno temi ritenuti strategici per lo sviluppo del capoluogo irpino: ascolto, appartenenza, attrattiva, benessere, connessioni, responsabilità, rispetto, centralità e opportunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

