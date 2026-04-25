Una madre ha spiegato di aver trasferito la figlia di due mesi a Loiano, un comune dell’Appennino bolognese, ma non ha potuto iscriverla a scuola nel paese. La donna ha riferito che le è stato consigliato di portarla invece a Bologna, nonostante la residenza si trovi in quella località. La conversazione si è svolta mentre teneva in braccio la bambina.

Tiene in braccio la figlia di due mesi mentre racconta le difficoltà dopo il trasferimento a Loiano, sull’Appennino in provincia di Bologna. Laura Scaglianti, 35 anni e madre di tre figlie, si è scontrata con un problema inatteso: per la maggiore, 11 anni, non c’è posto nella scuola del paese. L’unica prima media conta già 26 alunni e non è stata sdoppiata. Tra le soluzioni proposte, l’iscrizione in un comune vicino senza scuolabus oppure il ritorno in città, ipotesi impraticabili per la famiglia. Di fronte all’assenza di alternative concrete, Laura ha scelto l’istruzione parentale per garantire alla figlia il diritto allo studio. Nel frattempo ha avviato due petizioni per segnalare la situazione e chiedere interventi.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Si trasferisce a Loiano, sull'Appennino, ma non può mandare la figlia a scuola: "Mi hanno detto di portala a Bologna"

Notizie correlate

Ceccarelli: “Mi hanno offesa mi hanno detto ‘sei patetica’ ma non riusciranno a zittirmi”Il video in cui in procuratore Antonio Ardituro cerca di zittirla durante un dibattito a Casa di Principe sul referendum, con tanto di moderatrice...

“Mia figlia mi ha visto con gli occhiali e mi ha detto ‘sembri più intelligente’. Ho avuto delle difficoltà a scuola, non mi sono diplomato”: così Ryan GoslingSi parla già di candidatura a Miglior Attore Protagonista per i prossimi Premi Oscar.