Si schianta con l'auto contro un'autobotte lungo la Paullese | morto il 36enne Nicu Joghiu

Nicu Joghiu, 36 anni, è morto ieri mattina lungo la Paullese in provincia di Cremona, quando la sua auto si è schiantata contro un’autobotte ferma in un tratto di strada all’altezza di San Martino in Strada. La causa dell’incidente sembra essere stata una distrazione del conducente, che ha perso il controllo del veicolo. Un passante ha chiamato subito i soccorsi, ma purtroppo per Joghiu non c’era più niente da fare.

Nicu Joghiu è morto nella mattinata di ieri, 12 febbraio, in seguito a un incidente stradale. Il 36enne si è schiantato con l'auto contro un'autobotte lungo la Paullese in provincia di Cremona.