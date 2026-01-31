Donna di 67 anni si lancia dal Cornizzolo con il parapendio ma precipita

Una donna di 67 anni si è lanciata con il parapendio dal Cornizzolo nel primo pomeriggio di sabato, ma poco dopo il decollo è precipitata. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, mentre i soccorritori sono intervenuti sul posto per prestare aiuto.

Incidente con il parapendio nel primo pomeriggio di sabato 31 gennaio 2026 sul Monte Cornizzolo. Una donna di 67 anni, dopo il decollo, è precipitata quasi immediatamente per cause ancora in fase di ricostruzione. Come riferito da LeccoToday, la caduta è avvenuta da un’altezza contenuta, circostanza che ha limitato le conseguenze dell’impatto. La donna non avrebbe riportato lesioni gravi, ma è stato comunque necessario l’intervento dei soccorsi per raggiungerla e assisterla in sicurezza. L’allarme è scattato attorno alle 14.15. La centrale operativa di Soreu Laghi ha attivato una squadra del Soccorso alpino Triangolo Lariano e i Vigili del fuoco.🔗 Leggi su Quicomo.it

Un uomo di 37 anni ha perso la vita a seguito di un incidente con il parapendio avvenuto a Suello, vicino al Cornizzolo.

