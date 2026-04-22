Una tragedia si è consumata nella notte a Catanzaro, dove una donna di 46 anni si è lanciata dal balcone insieme ai suoi tre figli. La donna e due dei bambini sono deceduti sul colpo, mentre un terzo bambino è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Il marito della donna è stato interrogato dalle forze dell'ordine, che stanno indagando sulle cause dell'accaduto.

AGI - Tragedia la scorsa notte a Catanzaro dove Anna Democrito, di 46 anni, per motivi ancora da chiarire, si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli: i due bimbi di quattro mesi e di quattro anni sono morti sul colpo, la terza figlia Maria Luce, di 6 anni, è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell' ospedale del capoluogo calabrese e nelle prossime ore sarà trasferita al Gaslini di Genova. Le condizioni di Maria Luce sono "critiche ma stabilizzate". E' quanto emerge dal bollettino medico letto questa sera ai giornalisti dal primario del reparto di Rianimazione dell'ospedale "Pugliese" di Catanzaro, Stefania Faragò.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Catanzaro: donna si getta dal balcone con i tre figli, morti lei e due bambini. Il marito ...

Catanzaro, madre si getta dal balcone con i figli: muoiono lei e due bimbi. Gravissima la sorellina

Notizie correlate

Catanzaro: donna si getta dal balcone con i tre figli, morti i due bambini e la madreAGI - Tragedia nella notte a Catanzaro dove una donna si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli.

Catanzaro, donna si butta dal balcone con i suoi tre figli. Morti lei e due bambini, la terza è graveDramma nella notte a Catanzaro dove una donna si è lanciata dal balcone di casa sua al terzo piano tenendo in braccio i suoi tre figli.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Catanzaro, si getta dal terzo piano con i figli: 3 morti, bimba grave; Catanzaro, donna si butta dal balcone con i suoi tre figli. Morti lei e due bambini, la terza è grave; Catanzaro, madre si getta dal balcone con i figli: muoiono lei e due bimbi. Gravissima la sorellina; Tragedia a Catanzaro, donna si getta dal balcone di casa con i figli. Muoiono lei e due bambini.

Donna si getta dalla finestra con 3 figli, morti la mamma e 2 bimbiUna donna di 46 anni e due bambini piccoli, uno di 4 anni e uno di 4 mesi, sono morti mentre una bambina di 6 anni e è ricoverata in rianimazione, dopo che la donna si è gettata con i suoi tre figli ... ansa.it

Catanzaro, mamma si getta dal balcone con i figli: morta la donna e i 2 bimbi, gravissima la figliaCatanzaro, tragedia nella notte in via Zanotti Bianco, dove una donna, Anna Democrito, 46 anni, si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli. I ... ilmessaggero.it

La piccola di 6 anni è stata gettata nel vuoto dal balcone al terzo piano di uno stabile di Catanzaro dalla madre 46enne insieme ai fratellini di 4 anni e di 4 mesi Sarà presto trasferita al Gaslini di Genova. Come sta la bambina, gli aggiornamenti - facebook.com facebook

Tragedia Catanzaro. Mons. Maniago (vescovo): “Non si può rimanere indifferenti” x.com