Si getta dal balcone con i figli a Catanzaro il papà era presente in casa Il sindaco | Stavano per sposarsi

Una donna ha preso i suoi tre figli e si è gettata dal balcone di casa a Catanzaro, mentre il marito si trovava in casa al momento dell’accaduto. La coppia si stava per sposare e non risultano segnalazioni ai servizi sociali riguardo alla donna. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma le condizioni dei presenti sono ancora da chiarire. La vicenda sta suscitando attenzione nella comunità locale.

La coppia si stava per sposare e non c'erano segnalazioni ai servizi sociali sulla donna che nella notte ha preso i suoi tre figli e con loro si è gettata dal balcone di casa. Lei con due di loro sono morti sul colpo, la bimba di 6 anni è in rianimazione. Il sindaco a Fanpage.it ha spiegato che verrà proclamato il lutto cittadino.🔗 Leggi su Fanpage.it

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