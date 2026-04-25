Si ferisce nell’orto con la motosega e muore

Un uomo di 75 anni ha perso la vita ieri mattina mentre lavorava nell’orto delle campagne di Bussero. Secondo quanto ricostruito, si è ferito con una motosega e, nonostante gli interventi, le ferite sono risultate fatali. La tragedia si è verificata durante le attività di routine, senza che ci siano altri coinvolgimenti o circostanze sospette. La procura ha avviato accertamenti per chiarire l’accaduto.

Una mattinata di lavoro nell’orto si trasforma in tragedia nelle campagne di Bussero. Ieri mattina un uomo di 75 anni ha perso la vita dopo un grave incidente con una motosega. Erano circa le 10.30 quando Luciano Bertoli, geometra in pensione e figura conosciuta in paese, stava portando a termine alcuni lavori nel suo appezzamento in via Buonarroti, al confine con Carugate. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima si sarebbe accidentalmente ferita a una gamba, mentre utilizzava l’attrezzo provocandosi un’emorragia, diventata in breve fatale. Quando i soccorsi sono arrivati, per il professionista non c’era già più nulla da fare: i sanitari del 118 lo hanno trovato privo di sensi e hanno potuto soltanto constatarne il decesso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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