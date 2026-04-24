Tragedia nel Milanese si ferisce con la motosega e muore dissanguato

Un uomo di 80 anni è deceduto a causa di una grave ferita riportata mentre usava una motosega nella sua abitazione di Bussero, nel Milanese. L’incidente è avvenuto venerdì mattina in una villetta di via Buonarroti. I soccorritori intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso per perdita di sangue. La scena è stata messa sotto sequestro dalle forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.

Un anziano di 80 anni è morto dissanguato dopo essersi ferito una gamba con la motosega. La tragedia si è consumata in una villetta di via Buonarroti a Bussero, hinterland nord-est di Milano nella mattinata di venerdì 24 aprile.La tragediaTutto è accaduto poco prima delle 10.30 quando l’anziano.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Notizie correlate

Tragedia a Bussero, si ferisce a una gamba con la motosega e muore dissanguatoBussero (Milano), 24 aprile 2026 - Muore dissanguato mentre maneggia la motosega, tragedia nelle campagne di Bussero.

Brescia, 79enne si ferisce nel bosco con la motosega e muore dissanguatoTragedia a Ome, in provincia di Brescia, dove un uomo di 79 anni ha perso la vita dopo essersi ferito accidentalmente con una motosega mentre stava...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Tragedia alle porte di Milano: scende in strada con una pistola e si spara; A 13 anni dalla tragedia del Rana Plaza un incontro e una mostra a Milano, presso l'Hangar Bicocca; Tragico frontale nel sottopasso: muore 67enne; Catanzaro, donna lancia i tre figli dal terzo piano e poi si butta: morta sul colpo con due bimbi, la terza è grave. Il sindaco: Dopo l'ultimo parto è stata male.

Tragedia nel Milanese, si ferisce con la motosega e muore dissanguatoÈ successo in una villetta di via Buonarroti a Bussero nella mattinata di venerdì 24 aprile. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri ... milanotoday.it

Tragedia alle porte di Milano: scende in strada con una pistola e si sparaHa impugnato la pistola, l’ha rivolta contro di sé e ha premuto in grilletto. In strada. È quello che è successo in via Bernardino Luini a Garbagnate Milanese nel pomeriggio di giovedì 16 aprile. milanotoday.it

Tragedia di Catanzaro, l'esame sui corpi avrebbe confermato la prima ricostruzione: la donna si sarebbe lanciata insieme ai figli dal terzo piano del palazzo - facebook.com facebook

Il genocidio degli armeni è una tragedia che non possiamo dimenticare. Più di un milione e mezzo di innocenti uccisi. Ricordare significa vigilare. La memoria è responsabilità. #genocidioarmeno x.com