brescia 79enne si ferisce nel bosco con la motosega e muore dissanguato

Tragedia a Ome, in provincia di Brescia, dove un uomo di 79 anni ha perso la vita dopo essersi ferito accidentalmente con una motosega mentre stava facendo legna in un bosco. A dare l'allarme sono stati i familiari che, non vedendolo rientrare, hanno ripercorso il tragitto fino alla zona boschiva, dove hanno individuato l'auto del pensionato, ferma sul ciglio della strada. L'uomo era accasciato sul volante, privo di sensi. I parenti, in contatto con la centrale operativa del Soccorso sanitario, hanno tentato le manovre di rianimazione e contestualmente si sono accorti di una profonda ferita alla gamba sinistra. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

