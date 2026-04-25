Si cercano lavoratori stagionali ancora aperte 132 posizioni | Manca il 20% degli staff

A poche settimane dall'inizio della stagione estiva, le aziende del settore balneare cercano ancora personale stagionale. Attualmente sono aperte 132 posizioni, rappresentando circa il 20% del totale del personale richiesto. Le imprese si preparano a ricevere i primi turisti, con i lavori che procedono per mettere a punto servizi e strutture lungo la costa. La carenza di staff resta una delle sfide principali per le attività del settore.

Ravenna, 25 aprile 2026 – Si spiana la duna, si accendono i fornelli. L’estate è alle porte e gli operatori balneari sono quasi pronti ad accogliere i turisti. Quasi perché manca ancora parte della forza lavoro stagionale. Analizzando gli annunci pubblicati nella sezione ’Cescot lavoro’ sul sito di Confesercenti e riguardanti tutta la costa del Ravennate da Casalborsetti a Pinarella risulta che sono 132 le figure ricercate tra gli associati in una quarantina di annunci. Tanti lavoratori mancano, ma la buona notizia è che la situazione è migliorata rispetto a due mesi fa, quando gli annunci erano 73 e le posizioni da ricoprire 240. Entrando nel dettaglio, tra le 132 figure più cercate ci sono i baristi (34), i camerieri (35), gli aiuto cuoco (20), i cuochi (13) e gli addetti alla spiaggia (18).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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