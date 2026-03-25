Si cercano cantanti lirici per il teatro degli Ulivi | iscrizioni aperte per le audizioni

Le iscrizioni sono aperte per le audizioni di cantanti lirici al teatro degli Ulivi di Fossacesia. La selezione è rivolta a candidati di ogni età e si svolgerà presso la struttura teatrale. La partecipazione è aperta a chi desidera esibirsi in ambito lirico, con l’obiettivo di entrare nel cast per future rappresentazioni. Le candidature possono essere inviate fino alla data stabilita dall’organizzazione.

Le opere andranno in scena al teatro degli Ulivi nei mesi di giugno e luglio, e fanno parte dell’ampia rassegna LiveOlive2026 Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per candidarsi alle audizioni del teatro degli Ulivi di Fossacesia, riservate ai cantanti lirici, senza limiti di età. I candidati potranno ricoprire tutti i ruoli delle opere “L’Elisir d’amore” e “La Traviata”, o che intendano partecipare alla masterclass d’alta formazione sulle “Nozze di Figaro”, prevista nel mese di luglio prossimo. Le audizioni si terranno sabato 11 aprile alle ore 11 al conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara. L’iniziativa si avvale della collaborazione dell’accademia musicale Osa di Pescara. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Si cercano cantanti lirici per il teatro degli Ulivi: iscrizioni aperte per le audizioni Articoli correlati Aperte le iscrizioni al corso gratuito di teatro per maggiorenniSono aperte le iscrizioni al corso gratuito di teatro per maggiorenni promosso dall’amministrazione comunale di Cesa. Confagricoltura Arezzo, aperte le iscrizioni al corso di potatura degli oliviArezzo, 23 gennaio 2026 – Tornano anche quest’anno i corsi di potatura degli olivi organizzati da Confagricoltura Arezzo e le iscrizioni sono aperte. Contenuti utili per approfondire Si cercano cantanti lirici per il... Discussioni sull' argomento Il teatro degli ulivi di Fossacesia cerca cantanti lirici: audizioni l’11 aprile al conservatorio D’Annunzio di Pescara; Fossacesia, audizioni aperte per cantanti lirici: il Teatro degli Ulivi lancia LiveOlive 2026; Fossacesia, LiveOlive 2026: il Teatro degli Ulivi cerca voci liriche: al via le audizioni. Si cercano cantanti lirici per il teatro degli Ulivi: iscrizioni aperte per le audizioni al conservatorio di PescaraLe opere andranno in scena al teatro degli Ulivi nei mesi di giugno e luglio, e fanno parte dell’ampia rassegna LiveOlive2026 ... ilpescara.it SI DICE CHE… LE UOVA DI ANFFAS VI ASPETTANO DOMANI GIOVEDÌ 26 MARZO 2026 PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DI GINOSA SEDE ANFFAS ONLUS GINOSA - tel. 335.8314641 Contrada Madonna Dattoli Via degli Ulivi, km. 11.600 - S.S. 5 - facebook.com facebook