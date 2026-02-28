Sono 73 gli annunci di lavoro pubblicati in città, che offrono complessivamente 240 posti per lavoratori stagionali. Le posizioni aperte riguardano principalmente baristi, cuochi e addetti vari. La ricerca si concentra su diverse imprese che cercano personale per la stagione in corso, con richieste distribuite in diversi punti del territorio. La domanda di lavoro stagionale si mantiene elevata in questo periodo.

Ravenna, 28 febbraio 2026 – Le giornate si sono allungate, e certi giorni il sole fa capolino dopo mesi di grigio e di freddo. C’è già aria di estate, e tra gli annunci di lavoro la si respira da un po’: dal 9 gennaio, precisamente. In quella data sul sito di Cescot, piattaforma di Confesercenti che ha un’apposita sezione per le attività stagionali che cercano lavoratori, è comparso il primo avviso. È della tabaccheria Bientinesi, a Cervia, e cerca un commesso per la prossima estate. Da allora gli annunci sono andati moltiplicandosi, soprattutto nelle ultime settimane: al momento (ovvero a ieri) sono 78. E si cercano in totale 240 persone... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavoratori stagionali cercasi. Baristi, cuochi e addetti: 73 annunci per 240 posizioni

Leggi anche: Cuochi e baristi. Ma anche idraulici

Turismo, Human Company annuncia 500 assunzioni: camerieri, cuochi, addetti a sala e accoglienzaIl gruppo Human Company ha annunciato ieri martedì 10 febbraio l’avvio ufficiale della campagna di assunzioni 2026.

Una selezione di notizie su Lavoratori stagionali.

Argomenti discussi: Cercasi 1.000 lavoratori, con inserimenti a marzo e giugno: ecco dove e quando.

Lavoro stagionale: «Non è solo portare un piatto al tavolo»Andrea Maggioni, presidente di Salò Promotion: «Senza lavoratori molte attività sono a rischio apertura. Necessario cambiare la narrazione sull’impiego». Solo a Salò si cercano 50 lavoratori ... giornaledibrescia.it

Ravenna, è già partita la caccia ai lavoratori stagionali: se ne cercano oltre 200Ravenna, 2 febbraio 2025 – Il primo annuncio è del 27 settembre dell’anno scorso: addetta alle vendite in un bazar che vende articoli da spiaggia a Pinarella. Contratto stagionale full time, dal 1 ... ilrestodelcarlino.it