Foggiano rifiuta il trasferimento in carcere si barrica in casa e apre due bombole del gas

Un uomo di Foggia, residente a Guagnano in provincia di Lecce, si è rifiutato di trasferirsi in carcere ed è stato arrestato dai carabinieri. Quando i militari si sono presentati per notificargli un ordine di custodia, si è barricato in casa e ha aperto due bombole del gas. La situazione è poi stata risolta senza incidenti.

I carabinieri, con l'ausilio dei vigli del fuoco, hanno scongiurato una tragedia. Il fatto è accaduto a Guagnano in provincia di Lecce A quel punto i militari sono entrati nell’immobile insieme ai vigili del fuoco, rompendo il vetro della porta d’ingresso e hanno messo in sicurezza le bombole per poi portarle all’esterno. Gli uomini del 115 hanno bonificato l’area e in questo modo scongiurato definitivamente il rischio di esplosioni e di possibili danni alle abitazioni circostanti. FoggiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Per sottrarsi al trasferimento in carcere, apre le bombole del gas: paura a GuagnanoQuando i carabinieri si sono presentati al suo domicilio per notificargli un decreto di sospensione dei domiciliari per ripetute violazioni, un... Attimi di apprensione a Torino San Donato: rifiuta le cure e si barrica in casaAttimi di apprensione nel pomeriggio di mercoledì, 14 gennaio, nel quartiere San Donato, in via Pinelli.