Un ragazzo di 17 anni si è addormentato sul tram a Firenze ed è stato poi trascinato fuori dal mezzo. Al risveglio si è trovato sotto a un cavalcavia, dove un uomo di 32 anni lo ha aggredito e violentato. L’autore dell’aggressione è stato arrestato dalle forze dell’ordine. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Frastornato dai fumi dell’alcol si è addormentato sulla tramvia e al risveglio si è ritrovato sotto a un cavalcavia, in balia di uno sconosciuto che stava approfittando di lui. Il caso risale alle prime ore del giorno di San Valentino, la vittima è un 17enne. Tutto è successo nei pressi del parcheggio scambiatore vicino al capolinea della linea T2, alla periferia di Firenze. Grazie alle telecamere di videosorveglianza cittadine, il presunto aggressore è stato individuato dalla polizia: un 32enne del Marocco, in Italia da tre anni e con alle spalle una condanna per reati contro il patrimonio e diverse denunce, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale su minore. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Si addormenta sul tram, 17enne trascinato fuori e violentato a Firenze: arrestato un 32enne

Si addormenta sul tram dopo l’uscita con amici, 17enne trascinato via e violentato: incubo a FirenzeIl ragazzo di 17 anni si è risvegliato sotto un cavalcavia con l’uomo addosso che lo stava violentando.

Si addormenta sulla tramvia: 17enne sequestrato e violentato da un 32enne poi arrestatoUn 32enne è stato arrestato a Firenze dalla polizia di Stato con l’accusa di violenza sessuale su minore.

Tutto quello che riguarda Si addormenta sul tram 17enne...

Discussioni sull' argomento Allarme degrado e coltelli sul tram. L’ultimo agguato riaccende la paura: Via Alamanni? È la strada dei furti; Un nuovo ponte sull’Arno dopo 45 anni (l’ultimo carrabile è il viadotto di Varlungo): il varo show a Firenze.

Firenze, 17enne violentato dopo essersi addormentato sul tram: indentificato l'aggressoreUn sonno sul tram finito in tragedia: adolescente aggredito e violentato la notte di San Valentino a Firenze da un uomo già noto alle forze dell’ordine. notizie.it

Si addormenta sul tram, 17enne violentatoLa polizia di Stato ha arrestato a Firenze un uomo di 32 anni con l'accusa di violenza sessuale su minore. La misura è scattata in seguito a un episodio avvenuto nella notte di San Valentino, ai danni ... rainews.it

Frastornato dall’alcol, dopo una serata con gli amici, si è addormentato sulla tramvia a Firenze. Ma non immaginava che quel breve viaggio fino a casa si sarebbe trasformato in un incubo. Il ragazzo, 17 anni, sarebbe stato preso in spalla da uno sconosciuto c - facebook.com facebook

In #FiPiLi, in direzione mare: rallentamenti per viabilità esterna che non riceve in tra Firenze Scandicci e Lastra a Signa rallentamenti tra Empoli Ovest e Santa Croce sull'Arno code per veicolo fermo o in avaria al km 40 tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli x.com