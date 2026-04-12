Il risultato delle elezioni in Ungheria ha portato a una vittoria chiara di Peter Magyar, con Viktor Orban che, dopo 16 anni al potere, torna all’opposizione di governo. La prima ministra italiana ha inviato le sue congratulazioni a Magyar, affermando che continueranno a collaborare in modo costruttivo. La vittoria ha segnato il cambio di rotta politica nel paese, con Orban che lascia il ruolo di primo ministro.

La sinistra esulta per vittoria di un liberale conservatore. FdI: “Surreali le parole di Schlein come se avesse vinto Che Guevara” La vittoria di Peter Magyar in Ungheria è stata netta: Viktor Orban dopo 16 anni torna all’opposizione di governo. Mentre la sinistra italiana festeggia per la vittoria di un esponente di centrodestra e conservatore, gli esponenti di maggioranza a partire dalla premier Giorgia Meloni si sono congratulati con Magyar. “Congratulazioni per la chiara vittoria elettorale a Peter Magyar, al quale il governo italiano augura buon lavoro”, ha dichiarato il presidente del Consiglio. “Ringrazio il mio amico Viktor Orban per l'intensa collaborazione di questi anni, e so che anche dall'opposizione continuerà a servire la sua Nazione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ungheria, Meloni si congratula con Magyar: “Continueremo a collaborare con spirito costruttivo”

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