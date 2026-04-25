Sguardo ipnotico dei Samoyed | il potere magico che mette in crisi i padroni

Su un profilo Instagram dedicato ai cani, vengono pubblicate immagini di due Samoyed chiamati Zuko e Kuma che fissano i loro proprietari. Gli scatti mostrano i due cani con uno sguardo intenso e quasi ipnotico, suscitando reazioni tra chi li osserva. Il profilo conta diverse fotografie che catturano l'espressione particolare dei cani e il loro modo di rivolgere lo sguardo ai loro padroni.

? Cosa sapere Il profilo Instagram @zukothesamoyed mostra due Samoyed, Zuko e Kuma, che fissano i proprietari.. La costante osservazione visiva degli animali influenza la gestione domestica e le routine quotidiane.. Due esemplari di Samoyed, Zuko e Kuma, hanno catturato l’attenzione digitale attraverso un video che mostra la loro capacità di fissare intensamente i proprietari, un comportamento che sembra quasi dotato di poteri telepatici per spostare gli oggetti. L’episodio, documentato tramite il profilo Instagram @zukothesamoyed, mette in luce una dinamica domestica inaspettata ha deciso di convivere con questi cani. Mentre le riprese si spostano tra i vari ambienti della casa, i due animali rimangono immobili come statue soffici, mantenendo uno sguardo così penetrante da risultare quasi bruciante.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sguardo ipnotico dei Samoyed: il potere magico che mette in crisi i padroni Notizie correlate Serve uno sguardo che non sia ingenuo per capire i nuovi «padroni del mondo»Lo diceva magnificamente Baudelaire: il più bel trucco del diavolo è far credere che non esiste. "Il magico sguardo della fotografia", Lorella Di Biase racconta Pino SettanniMacerata, 14 aprile 2026 - Nuovo appuntamento con “Incontri sull’arte e dintorni” degli Amici di Palazzo Buonaccorsi: giovedì, alle 17.