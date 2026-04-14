Giovedì alle 17, a Macerata, si terrà un nuovo incontro dedicato all’arte e alla fotografia. L’appuntamento fa parte del ciclo “Incontri sull’arte e dintorni” organizzato dagli Amici di Palazzo Buonaccorsi. Questa volta, sarà ospite Lorella Di Biase, che parlerà di Pino Settanni e del suo modo di raccontare attraverso le immagini. L’evento si svolgerà presso la sede degli Amici di Palazzo Buonaccorsi.

Macerata, 14 aprile 2026 - Nuovo appuntamento con “Incontri sull’arte e dintorni” degli Amici di Palazzo Buonaccorsi: giovedì, alle 17.30, alla Sala Castiglioni della Biblioteca Mozzi-Borgetti di Macerata “Pino Settanni. Il magico sguardo della fotografia”, incontro con Lorella Di Biase. La giornalista Rai, in conversazione con Mauro Mazziero, presenta l’opera fotografica di Pino Settanni che nel 1976 esordisce professionalmente alla Nuova Foglio nella collana “Altro” a cura di Magdalo Mussio con un volume dal titolo “Voligrammi”. La conversazione verterà sulla vita e l’opera di Settanni, partendo dai ricordi di familiari e amici di...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il magico sguardo della fotografia", Lorella Di Biase racconta Pino Settanni

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