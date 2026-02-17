L’imprenditore e filosofo Peter Thiel, proprietario di Palantir, è diventato centrale nella discussione sui nuovi poteri globali a causa del suo stretto rapporto con J. Thiel ha investito milioni di dollari in progetti tecnologici che influenzano le decisioni di governi e grandi aziende.

L’imprenditore-filosofo Peter Thiel, patron di Palantir, è un uomo chiave per il suo legame fortissimo con J.D. Vance. Lo diceva magnificamente Baudelaire: il più bel trucco del diavolo è far credere che non esiste. Ebbene, quanto di demoniaco c’è nella nuova frontiera delle Big tech e dei suoi protagonisti? Tanta, troppa. Ma molti vogliono farsi vedere, da Zuckerberg a Musk che addirittura avevano in animo di sfidarsi al Colosseo in un delirio tra videogame e presunzione. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Serve uno sguardo che non sia ingenuo per capire i nuovi «padroni del mondo»

