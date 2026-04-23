Un’indagine è in corso su una società di eventi a Milano, accusata di aver coinvolto decine di donne in attività di sfruttamento della prostituzione. Secondo le verifiche, la società avrebbe impiegato le donne come parte dei servizi offerti, con alcuni clienti identificati tra i partecipanti. La procura ha avviato accertamenti per chiarire i dettagli delle presunte attività illegali e le eventuali responsabilità.

Lunedì la Guardia di Finanza ha messo agli arresti domiciliari quattro persone indagate dalla procura di Milano per sfruttamento e favoreggiamento alla prostituzione. I quattro avrebbero infatti gestito una società di eventi che prevedeva tra i vari servizi anche l’ingaggio di decine di escort che trascorressero serate insieme a clienti facoltosi, tra cui diversi imprenditori e sportivi, soprattutto calciatori. La procura ha anche fatto perquisire sei abitazioni e sequestrato più di 1,2 milioni di euro, che ritiene essere il profitto di attività illegali. Sta inoltre indagando anche sull’ipotesi di autoriciclaggio di denaro. Gli indagati sono i gestori (due coniugi) e due collaboratori di una società milanese specializzata nell’organizzazione di eventi.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’indagine su una società di eventi accusata di sfruttamento della prostituzione a Milano

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