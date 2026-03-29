Una donna ha denunciato il marito dopo che quest'ultimo le ha sferrato un pugno in faccia e ha colpito anche il figlio. La vicenda si è verificata a Sesana, dove la donna ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine. La notizia arriva a pochi giorni da un’altra situazione analoga, in cui un uomo di 37 anni era stato sottoposto a misura cautelare in carcere per aver tentato di soffocare la moglie con un cuscino.

È successo oltreconfine, a Sesana. Si tratta dell'ultima aggressione di una lunga serie: a quanto ha reso noto la polizia di Stato slovena, infatti, l'uomo era un violento da anni. Gli è stato imposto un divieto di avvicinamento La violenza domestica non dà un attimo di tregua, neppure oltreconfine. Dopo la notizia, questa mattina, dell'esecuzione di una misura cautelare in carcere per un 37enne di Trieste che due settimane fa aveva tentato di soffocare la moglie con un cuscino, un nuovo caso emerge a Sesana, dove una donna ha denunciato il marito violento. A quanto ha reso noto la polizia di Stato slovena, per la famiglia non era il primo episodio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Sferra un pugno in pieno volto alla moglie, poi colpisce anche il figlio: lei decide di denunciare

Articoli correlati

Moglie non apre la porta di casa "velocemente", il marito le sferra un pugno in faccia: condannatoAggredisce la moglie a pugni e tenta di colpirla con un bicchiere perché non lo aveva aperto la porta di casa velocemente e perché non voleva fare...

Minaccia di darsi fuoco nel giardino dell'ex, poi sferra un pugno a un carabiniereUn uomo nel giardino dell’abitazione della ex compagna, un contenitore con liquido infiammabile in mano e un accendino pronto.

Una raccolta di contenuti su Sferra un pugno in pieno volto alla...

Temi più discussi: Accesa lite tra due studenti, uno sferra un pugno al 'rivale': erano stati sospesi da scuola pochi giorni fa; Catania, sferra un pugno al medico del pronto soccorso: arrestato un diciannovenne; Vai a fare il biglietto, lui sferra quattro pugni all'autista e fugge; Deromedis si prende un pugno intenzionale in faccia e cade: francese retrocesso, ma che rabbia!.

Sferra un pugno al volto di un medico dell’ospedale San Marco: arrestato 19enneUn giovane di 19 anni, di Catania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di lesioni personali ai danni di personale sanitario. L’episodio di violenza si è verificato nelle prime ore de ... gazzettinonline.it

Ubriaco al Pronto Soccorso sferra un pugno al medico: arrestato un 19enne a CataniaAlla luce del gesto violento ai danni del medico, il giovane è stato arrestato per lesioni personali commesse in danno di personale sanitario. quotidianodigela.it

Ma cos’abbiamo visto! Simone Deromedis è in testa, Duplessis-Kegomard lo raggiunge e ingaggia un vero corpo a corpo. Partono le sportellate - regolari - finché il francese sferra un pugno in faccia all'azzurro, che cade ed esce dal tracciato #Freestyle x.com

UBRIACO AL PRONTO SOCCORSO, SFERRA UN PUGNO AL MEDICO: 19ENNE ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO La Polizia di Stato ha arrestato un giovane incensurato catanese di 19 anni che, nei giorni scorsi, si è reso protagonista di un episodio - facebook.com facebook